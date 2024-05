Ultimo porta Piazza Duomo... "Altrove": che gran finale per #RILIVE!

Per l'ultimo pezzo, "I tuoi particolari", Ultimo ha deciso di azzerare la distanza con i presenti percorrendo le prime file del pubblico: ancora una volta, i cellulari si sono alzati, le braccia si sono tese per accaparrarsi una stretta di mano e le voci si sono alzate in un unico coro. A rendere ancora più potente la performance dell'artista, per l'ultima volta in questa edizione, è stato l'accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.