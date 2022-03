Stando all’anticipazione regalata a sorpresa in rete, “Equilibrio Mentale” dura poco più di 3 minuti e mezzo. Ecco cosa recitano i versi che, per ora, possiamo ascoltare: “Amore dammi la tua mano, perché da solo non ce la farò. Io che ho sudato per un piano, che per destino non realizzerò. Amore dammi la tua mano, che sto crollando dentro i miei perché. Vedo le luci da lontano, devo resistere. Il mio equilibrio mentale si sgretola solo mentre affogo nel mare, accanto non c’è nessuno...”.