TZN 2023: 500mila biglietti venduti per il ritorno negli stadi di Tiziano Ferro

Poche note dell’ultimo singolo “Destinazione mare” accompagnano infatti un video, con Tiziano disteso sulla passerella a esultare per questo risultato. Alle sue spalle, una grossa cifra sullo schermo: 500.000, come i biglietti già staccati per il tour “TZN 2023”. “Di fronte a questo numero mi sento come un minuscolo granello di sabbia”, è il commento social dell’artista. “Chi viene a cantarle tutte con me?”, ha concluso rivolgendosi ai fan.