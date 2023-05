Tiziano Ferro porta anche i figli in tour negli stadi: “Vedremo come reagiranno…”

A RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, stasera (sabato 20 maggio) in Piazza Duomo a Milano, Tiziano Ferro è pronto a regalare una piccola anticipazione del suo tour estivo negli stadi, 6 anni dopo gli ultimi live: “Vorrei che la mia famiglia ci fosse”, racconta l’artista nella sua video-intervista, svelando di volere al suo fianco non solo il marito Victor, ma anche i loro due figli. “Mi piacerebbe fare qualcosa di simile al ‘giorno in ufficio col papà’. Io non vado in ufficio, ma mi piacerebbe che, anche così piccoli, portassero a casa dei ricordi che magari rimarranno come foto e video”. Tiziano, però, non ha ancora deciso se Margherita e Andres ci saranno in tutte le date: “Vedremo anche come reagiranno, perché non so cosa succederà quando vedranno il papà sul palco”, ha aggiunto.