Tiziano Ferro in tour dopo 6 anni “con la voce rotta e l’anima piena”

Nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, che Ferro ha chiuso alla grande, l’artista non aveva sciolto del tutto i dubbi sulla presenza di Margherita e Andres in tournée. “Mi piacerebbe fare qualcosa di simile al ‘giorno in ufficio col papà’. Io non vado in ufficio, ma mi piacerebbe che, anche così piccoli, portassero a casa dei ricordi che magari rimarranno come foto e video. Vedremo anche come reagiranno, perché non so cosa succederà quando vedranno il papà sul palco”, ha confessato ai nostri microfoni.