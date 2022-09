Dalla sua pubblicazione a febbraio, in occasione del Festival di Sanremo 2022, “Ovunque sarai” è stata scaricata più di 300mila volte. Numeri che hanno spinto Irama a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, nell’ultimo post sui social, e a ricordare come qualcuno non credesse a un possibile successo di questo brano.