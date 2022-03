Tiziano Ferro e quella gioia incontenibile per la sua “prima” Festa del Papà

Nelle ultime ore, gli auguri per la Festa del Papà piovono anche da tanti altri artisti italiani, tra cui Vasco Rossi: “Ricordo che quando guardavo la tv di sera insieme a mio padre e vedevamo qualche film... ad un certo punto lui diceva: ‘Son tutte balle’. E non riuscivo a capire qual era il motivo...”, racconta il rocker, postando una vecchia foto a fianco di papà Carlino. “L'ho capito 30 anni dopo quando una sera a fianco a Luca guardavo la tv e c'erano le scene violente, brutte, bestiali... E ho cominciato a dire: ‘Ma sono tutte balle, sai’. Ecco perché me lo diceva mio padre... perché non mi voleva far impressionare. Buona festa del papà”.