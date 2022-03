Questo numero 12, dal titolo “Mio desiderato amore”, è in edicola fino al 22 marzo: il fotografo Joseph Cardo è riuscito a fermare queste immagini di amore puro in scatti poetici e delicati, che per Laura Pausini sono "meravigliosi". Biagio Antonacci rivolge al figlio appena nato parole come queste, ai tempi dell’attacco russo in Ucraina: “Ho paura invece della guerra, non per me, ma per questo figlio piccolo e inerme. Quando un padre guarda un figlio, vede tutti i figli del mondo, anche quelli che nascono e vivono sotto le bombe”.