L’arrivo del piccolo Carlo è una grande gioia per papà Biagio e mamma Paola. Entrambi sono già genitori, ma per loro come coppia si tratta del primo figlio. Antonacci è già papà di Paolo e Giovanni, avuti da Marianna Morandi, figlia di Gianni, mentre Paola ha una figlia, Benedetta, nata da una precedente relazione.