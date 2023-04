Tananai tra nuove date estive e una canzone “molto peso” in arrivo

Prima delle date estive, Tananai sarà protagonista anche del suo primo tour nei palasport, con tre date già sold out (Napoli, Roma, Milano). Il cantautore non sta più nella pelle: in una storia su Instagram si è detto felicissimo d'incontrare i fan nei tanti concerti in programma. Tutto questo abbracciando un cartonato dell'amico e collega Jovanotti.