Tananai e il siparietto in taxi: canta Tango e viene riconosciuto dall'autista

Il siparietto non si è fermato qui. Il taxista, infatti, ha chiesto al cantante se fosse il nipote di Biagio Antonacci. Tananai ha risposto con ironia: “No, io non so chi sia Biagio Antonacci: lo odio!”. Ovviamente, si tratta di una battuta: i due hanno un bellissimo rapporto, come si è visto durante la serata dei duetti dell'ultimo Festival. Anche Biagio Antonacci, ospite al Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo di radioitaliasolomusicaitaliana, ha speso belle parole per il giovane collega.