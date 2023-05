Tananai: 28 anni al Forum con Biagio Antonacci e altri ospiti d'eccezione. VIDEO

Tananai si è lasciato andare ai ricordi nel corso della serata di un paio di ore. Ha raccontato i tempi in cui scriveva di notte e faceva di tutto per non farsi sentire dal suo coinquilino: Wolf che ora è il suo chitarrista. “Dormiva in una parete di cartongesso”, ha svelato. Rave, eclissi, la title-track del suo ultimo album, è nata proprio una di queste notti, alle 4. Ha delle voci sussurrate perché, appunto, l’artista non voleva infastidire il suo amico che ora è nella sua band. “C’era una magia in quella baracca in cui vivevamo, che è difficile da ritrovare”, ha ammesso mentre era al piano, pronto a proseguire con lo spettacolo.