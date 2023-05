Emma: il concerto con la bimba in spalle che sa di musica, vita e futuro

Emma è andata al concerto di Tananai a Milano ma non era da sola. Con lei c’era una bambina fra il pubblico che ha guardato il live sulle sue spalle e che le ha dato lo spunto per fare una riflessione profonda sulla musica e sulla vita in generale. “Ciao Bambina stupenda, ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia...”, inizia così il suo post su Instagram.