In Fragile, Sfera Ebbasta racconta quanto sia complesso il successo e quanto spesso lui venga frainteso. Comincia infatti con un suo parlato in cui confessa che spesso le persone non lo capiscono e lo criticano. “Ostento quello che ho, i risultati, perché voglio fare il figo, però, in realtà io spero solo di motivare tutti quei ragazzi che, come me, non hanno mai avuto niente, e che sbattendosi sanno di poter arrivare a qualcosa”, dice infatti. In una recente Storia di Instagram aveva ricordato che la musica lo ha salvato "dalla strada" e lo ha portato "in giro per il mondo".