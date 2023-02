Sanremo, Madame: “Francesca Fagnani mi ha scosso prima de Il bene nel male”

Per la serata cover di domani, venerdì 10 febbraio, la cantante ha scelto "Via del campo" di Fabrizio De André con Izi: “Il mio rapporto con Faber è padre-figlia, decisamente. Lui mi ha insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista, è da lì che è partito tutto. La mia prima domanda a mio padre quando lo ascoltavamo da piccoli era: ‘Ma lui dà ragione all’assassino de ‘Il pescatore’ o gli dà torto? Non riesco a capire, perché sembra che gli dia ragione, ma come puoi dare ragione a un assassino, uno che ha ucciso… Oppure come puoi parlare di ‘Bocca di rose’ in questo modo così… Prendeva sempre le cose da un altro punto di vista: è questo, secondo me, quello che fanno i veri poeti, quello che dovrebbero fare gli artisti e i poeti. Non è prendere il punto di vista di tutti e spiattellarlo in un pezzo, ma è prendere il punto di vista che altri non hanno e metterlo in musica o in poesia o in un quadro o in qualsiasi cosa”.