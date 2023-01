Sanremo, Amadeus annuncia gli ospiti che si esibiranno in Piazza Colombo

Ecco, quindi, i nomi degli artisti che suoneranno in piazza dal 7 all’11 febbraio: Piero Pelù, Francesco Renga & Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Ciascun artista (due nel caso della coppia Renga-Nek) si esibirà in piazza per tutta la sera, collegandosi anche in diretta con il Festival.