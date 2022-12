Sanremo 2023, i Giovani che diventano Big e tutte le canzoni in gara

00.34 L’ultimo debuttante (in gara) del Festival è Rosa Chemical. A febbraio 2022 era stato ospite di Tananai per la serata delle cover. A febbraio 2023 sarà un concorrente, un Big, con Made in Italy. “Ero in autogrill, in macchina con gli amici”, dice riguardo a dove si trovava e con chi quando ha saputo di essere in gara alla 73esima edizione.