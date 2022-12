Pausini, Cremonini, Ramazzotti, Antonacci & Co. danno l’addio a Siniša Mihajlović

Come prevedibile, è arrivato il messaggio di Gianni Morandi, altro grande tifoso del Bologna. “Caro Siniša, non ci voglio credere. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene…”, ha iniziato. “Oltre a essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai”, ha concluso.