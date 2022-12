“Siamo riusciti a spostarlo” hanno commentato Colapesce e Dimartino che poi, con un’altra gag, non riuscivano a trovare il foglietto su cui avevano appuntato il titolo del brano con cui saranno in gara. “Questo è quello per l’anno prossimo”, ha proseguito la coppia annunciando che la sua canzone per Sanremo 2023 si intitolerà “Splash”.