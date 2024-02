Sangiovanni rimanda album e Forum: “Non posso fingere che vada tutto bene”

L’appuntamento, comunque, è solo rimandato: “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma, allo stesso tempo, non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi e non se lo merita il mio team”, spiega il cantante, promettendo grande impegno per i prossimi mesi: “Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò più forte di prima”.