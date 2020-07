Samuel torna live con tre appuntamenti speciali in mezzo alle acque delle Isole Eolie e un tour estivo.

L'artista proporrà tre appuntamenti speciali in collaborazione con il Comune di Lipari su una splendida barca a vela.

Dopo i giorni di quarantena durante i quali, dal suo progetto Golfo Mistico, ha condiviso quotidianamente live set con i fan, ha deciso di riportare la musica in una dimensione più aperta e libera: in mezzo al mare, a bordo della goletta Pallas. Proporrà tre live all’imbrunire facendo tappa all’Isola di Vulcano il 16 luglio, a Filicudi il 22 e a Stromboli il 27.

Samuel incontrerà artisti, cuochi e personaggi legati al territorio come biologi marini, vulcanologi ed esperti in varie arti; dal confronto cercherà ispirazione per comporre nuova musica: è infatti alla ricerca di un nuovo concept per il suo secondo album di inediti, dopo Il codice della bellezza.

Il cantante dei Subsonica attraccherà poi sulla terraferma per esibirsi con la band in cinque date-evento durante le quali presenterà il suo percorso artistico, in uno show poliedrico dove si potranno ascoltare tutti i generi sperimentati dall’artista nella sua carriera. L'1 agosto sarà ad Arezzo, il 2 a Biella, il 7 a Sassari, il 13 a Lignano (Udine) e il 22 a Norcia (Perugia).