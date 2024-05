Renato Zero: "Vita" sbarca su Radio Italia solomusicaitaliana

In attesa dell'inizio di "Autoritratto - I Concerti Evento", al via il 14 giugno, "Vita" sbarca su Radio Italia solomusicaitaliana: il nuovo singolo di Renato Zero sarà in onda da venerdì 24 maggio. "Vita" è il terzo estratto dal suo ultimo lavoro discografico "Autoritratto", composto da 13 tracce attraverso cui l'artista si racconta. "Vita" si pone come un autentico inno all'esistenza, che viene celebrata in tutta la sua bellezza e di cui sono accolte anche le inevitabili sfide e difficoltà. Il brano sarà inoltre presente nella scaletta dei live di Renato Zero.