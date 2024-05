Ufficiale, Sanremo: Carlo Conti nuovo Direttore Artistico e conduttore

Inizia quindi da oggi il nuovo ciclo di Conti, che ha già svelato, in ordine, il suo piano di lavoro: prima di tutto, la stesura del nuovo regolamento, poi l’ascolto delle canzoni delle Nuove Proposte e infine la selezione di quelle dei Big; solo dopo, il Direttore Artistico penserà a co-conduttori e ospiti. Sulle tante voci che volevano Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al timone con lui, però, ha risposto: “Credo che non ci saranno in presenza fissa. Ho l’idea di alternare ogni sera con qualcosa di diverso”.