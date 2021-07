Ramazzotti: Eros21, Dove c'è musica e il video backstage di Più bella cosa

Eros Ramazzotti dà il via a Eros21, la serie di ristampe dei suoi album più iconici, e pubblica il doppio vinile di “Dove c'è musica” a 25 anni dallo storico disco, punta di diamante della sua discografia. Per la prima volta i suoi lavori escono su tutte le piattaforme digitali, rimasterizzati in altissima qualità, e anche in esclusive riedizioni in vinile: ecco il video con estratti di backstage della canzone-capolavoro “Più bella cosa”.