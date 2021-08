Pioggia di Dischi di Platino e d'Oro per le canzoni italiane

Dunque, nella lista della FIMI ci sono: La genesi del tuo colore di Irama che ha ottenuto il Triplo Platino; Scrivile scemo dei Pinguini Tattici Nucleari e Pistolero di Elettra Lamborghini il Doppio Platino; In un'ora di Shade (che promette di farci sentire presto altre hit) e Un altro ballo di Fred De Palma feat. Anitta il Platino; Non dirgli mai di Gigi D'Alessio, Oro di Mango, ...e la Luna bussò di Loredana Bertè, Il mondo insieme a te di Max Pezzali & 883, Benvenuti in Italy di Rocco Hunt, Amore Bello di Claudio Baglioni l'Oro.