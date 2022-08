Piero Angela: l’addio della musica, da Laura Pausini a Mengoni e Pinguini

I Pinguini Tattici Nucleari sono tra i primi a ricordare il divulgatore con un sentito messaggio: “Fin da piccoli Superquark è sempre stato un appuntamento immancabile per noi sei, così come per milioni di altri in Italia. Non era solo una questione di cultura o conoscenza: ci hai insegnato lo spirito critico. Hai rappresentato un modo alternativo di fare televisione. Le volte in cui ti sei messo al piano in trasmissione ci hanno entusiasmato, perché era come se in qualche modo stessi avvicinando il nostro mondo al tuo. Ti sei sempre battuto con il Cicap, il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, per farci capire che il paranormale non esiste, che le ‘presenze’ non esistono. Ci perdonerai però se continueremo a sentirti vicino per sempre. Ciao Piero”.