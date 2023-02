Noemi ringrazia Mara Sattei: “Finalmente canto la dance! Nuova musica? Presto”

Tornando invece al Festival 2023, Noemi ritrova in questa settimana tanti artisti e amici che aveva conosciuto in occasione del suo primo Sanremo: nel 2010, infatti, erano in gara insieme a lei Arisa e Marco Mengoni; in più, c’erano ospiti come Edoardo Bennato, Massimo Ranieri, Francesco Renga e Lorella Cuccarini, presenti proprio in questi giorni alle kermesse con diversi ruoli: “È bello perché siamo come una famiglia. 13 anni fa, ero appena arrivata e mi sentivo veramente in una realtà alternativa”, ricorda l’artista. “Adesso, Arisa è una mia amica ed è bello incrociare anche Marco: è un po’ come quando si ritorna nello stesso posto. È molto divertente ed è anche rilassante”.