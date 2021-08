Noemi porta dal vivo la sua “Metamorfosi” al VOI Tanka Village

Anche nel nuovo appuntamento di RADIO ITALIA LIVE ESTATE, ovviamente, Noemi presenterà dal vivo le sue ultime canzoni, da “Glicine” a “Makumba”, il singolo che ha realizzato in collaborazione con Carl Brave. Non mancheranno, però, grandi successi della sua carriera come “Vuoto a perdere”, “Sono solo parole” e “Vuoto a perdere”.