RADIO ITALIA LIVE non si ferma e va avanti anche in questa estate 2021, con degli imperdibili appuntamenti dal vivo prima dal VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna, e poi dal Bravo Baia di Tindari, in Sicilia. I prossimi concerti estivi prendono il nome di RADIO ITALIA LIVE ESTATE: il primo vede protagonista Umberto Tozzi ed è in onda questa sera, venerdì 30 luglio, su Radio Italia solomusicaitaliana e in streaming su radioitalia.it.