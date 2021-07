Umberto Tozzi: “Ho pronto un nuovo album, ma non so quando uscirà”

Ieri Radio Italia solomusicaitaliana ti ha consegnato una maglia della Nazionale. La indosserai in campo? Hai un ruolo che preferisci?

“Io ho fatto questo mestiere per sbaglio, da giovane facevo il calciatore e a 15 anni ero stato convocato a Coverciano, per farmi vedere da ‘quelli bravi’. Siccome non andavo molto bene a scuola, mio padre mi proibì questa settimana; allora trovai per caso una chitarra in casa e per sbaglio cominciai a fare musica. Questo per dire che comunque sono sempre legato al calcio e felice per la vittoria degli Azzurri agli Europei e per il grande Roberto Mancini: secondo me, oggi nella musica, servirebbe uno come lui.”