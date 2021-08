Noemi a Radio Italia: “Per stare bene, mi basta un caffè con mio marito”

A poche ore dall’esibizione che ha regalato al VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna, Noemi è protagonista di una chiacchierata in diretta con la nostra Marina Minetti: il suo concerto per RADIO ITALIA LIVE ESTATE sarà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana domani sera (venerdì 6 agosto), dalle ore 21.00. Dal Disney+ Truck, la cantante racconta l’emozione di tornare sul palco, la sua estate tra musica e sport e il suo percorso per trovare la felicità. E svela anche il segreto per suonare la sua "Makumba" con l’ukulele...