Nek: “A mani nude” anche sugli Appennini con la moglie e la piccola Beatrice

Il libro è uscito solo il 13 gennaio scorso, ma è già tra i più acquistati per quanto riguarda i personaggi dello spettacolo. L’artista racconta in poco meno di 200 pagine il brutto incidente alla mano, che Filippo mostra in copertina senza vergogna con annesse cicatrici: l’episodio in cui ha rischiato di perdere due dita, alla fine del 2020, diventa il pretesto per aprirsi a 360 gradi e si trasforma in un racconto profondo e senza filtri, senza paura di ammettere debolezze e fragilità.