5 minuti con Nek: i Måneskin dagli Stones, Valentino Rossi e il flash dell’incidente

Nek, dopo la giornata che Radio Italia solomusicaitaliana gli ha dedicato in collaborazione con Il Corriere della Sera, parla a ruota libera. I suoi concetti, nel video #atupertu con la nostra Redazione, non sono mai banali. Si parte dalla camminata che ha fatto zaino in spalla con gli amici a un giudizio sui Måneskin che hanno appena aperto il concerto dei Rolling Stones. In mezzo ci sono i suoi anniversari importanti del 2022, una canzone per Valentino Rossi all’ultima gara in moto e quel flash del suo incidente alla mano di un anno che non lo abbandona mai.