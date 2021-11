Natale in Azzurro: Ruggeri e Fogli in un brano con i calciatori della Nazionale

La serata, condotta da Giò Di Tonno e Giulia Sol, vedrà la presenza di diversi ospiti come la cantante franco-indonesiana Anggun e come il flautista Andrea Griminelli e il rapper Moreno, già coinvolti per “I colori del mondo”. I primi 3 classificati al contest, infine, si esibiranno in compagnia di artisti internazionali al Concerto di Natale in Vaticano, dove Papa Francesco ha già ricevuto negli scorsi giorni i partecipanti e gli organizzatori del Christmas Contest.