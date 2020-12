Il nuovo album di Michele Bravi La Geografia del Buio uscirà il 29 gennaio 2021, a quattro anni da Anime di carta.

L'annuncio è stato dato dal cantante sui social in un post che è stato apprezzato da diverse colleghe, fra le quali Elodie, Chiara Galiazzo, Federica Abbate e Federica Carta.

La Geografia del Buio conterrà 10 canzoni che parleranno di umanità e che permetteranno di scoprire nuovi modi di orientarsi in un mondo che, secondo Michele Bravi, sembra non avere "luci o indicazioni certe".

"Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante", ha scritto l'artista riferendosi al fatto che, qualche tempo fa, aveva dovuto rimandare a data da destinarsi la pubblicazione del disco. "Non posso nascondere il dispiacere che c'è dietro una scelta del genere ma la necessità, per tutti, di rimanere a casa e stare protetti è, in questo momento di pandemia, molto più grande e importante", aveva dichiarato lo scorso marzo.

Michele Bravi ha anche smentito ufficialmente le voci su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2021. "Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no", ha rivelato.