Marco Mengoni, Milano triplica e Roma raddoppia: “70mila in 5 giorni”

MENGONI LIVE 2022 è prodotto e organizzato da Live Nation e ha noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale. Ecco le date aggiornate dei concerti:

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // NUOVA DATA

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // NUOVA DATA

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // NUOVA DATA

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour)

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena)

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena)

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // NUOVA DATA

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)