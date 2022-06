Mengoni Live 2022 nei palazzetti: Milano è sold out e raddoppia

La data del 5 ottobre al Forum di Assago (Milano) ha registrato il sold out in sole 48 ore; per questo motivo, a grande richiesta si aggiunge un secondo appuntamento milanese, il 7 ottobre. Le vendite per la nuova data del 7 ottobre sono aperte dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 27 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.