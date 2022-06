Marco Mengoni: dopo Milano, subito sold out e raddoppio anche a Mantova

Marco Mengoni, dopo il sold out in soli 2 giorni per la data del 5 ottobre a Milano che raddoppia il 7, fa subito il tutto esaurito a Mantova il 2 ottobre e bissa il 3. I 50mila biglietti volatilizzati nelle prime 48 ore di prevendita per il tour nei palasport “Mengoni live 2022”, insieme a Radio Italia, arrivano dopo i due concerti negli stadi, San Siro e Olimpico.