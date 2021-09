La scaletta di questo speciale live comprende una selezione di brani indimenticabili che hanno segnato la carriera di Marco Masini e che sono rimasti nella storia della musica italiana. Alcune di queste canzoni saranno reinterpretate dal cantautore in duetto con i vari ospiti della serata. Per l’occasione, è stato creato anche un merchandising dedicato che sarà disponibile per i fan sul luogo dell’evento.