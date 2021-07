Marco Masini all'Arena di Verona con tanti amici da Ermal Meta a Sangiorgi

A partire da mercoledì 16 giugno, ma entro e non oltre il 25 luglio, è possibile eseguire la procedura di check-in online per i possessori dei biglietti già acquistati: la conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore entro e non oltre il 31 luglio. I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.