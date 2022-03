Mahmood e Blanco: “L’Eurovision? Dobbiamo tagliare 30 secondi di Brividi”

Alessandro ha scritto per Noemi il brano di Sanremo “Ti amo non lo so dire”. Ormai il fraseggio alla Mahmood è leggenda

Mahmood . L’ho scritto con Alessandro La Cava e Dario Faini “Dardust”, è tanto che io e lui non andiamo in studio, mi diverte sempre molto scrivere per altri, credo che lo farò sempre. Inserisco troppe parole? Cerco di mettere più concetti possibili dentro le canzoni. Quando scrivo non penso se sono tante o poche: se il risultato finale mi piace lo tengo, se no lo butto. All’inizio non avevo inquadrato Noemi, ora invece ho capito anche il suo mood, cos’ha dentro, è simpaticissima, mi fa spaccare, ho cercato di scrivere qualcosa in cui si potesse riconoscere al 100%, così va sul palco e spacca tutto