Mahmood e Blanco: da 6 settimane e da Sanremo, “Brividi” è sempre numero 1

In generale le canzoni di Sanremo 2022, la terza edizione di fila condotta da Amadeus che è già stato confermato per il 2023 e il 2024, dominano sia le classifiche di vendita sia quella dei singoli più trasmessi in assoluto in Italia. In particolare “Brividi”, dalla sua uscita, è sempre sul podio dei brani più passati e solo ieri ha ceduto la prima posizione a “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista, un altro successo esploso sul palco del Teatro Ariston.