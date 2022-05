Ligabue: “Che sofferenza gli ultimi 3 anni! Sul palco mi sento a casa”

In questo libro ci sono dei ricordi bellissimi legati alla provincia. Qual è il tuo ricordo più bello della tua vita e quello più brutto?

“Per quanto riguarda il più bello, non me la sento di fare una classifica del genere, perché fortunatamente ho avuto motivo di godere di diversi momenti della mia vita. Fra i più brutti, sicuramente, vanno segnalate le perdite, da mio padre a un cugino che era stato come un fratello per me a cui dedicai la canzone ‘Lettera a G.’. Nel libro, c’è un racconto anche fin troppo dettagliato di come se ne sono andati., così come della perdita di un figlio al sesto mese di gravidanza: è un dolore non così noto, che si capisce soltanto se lo si vive, non è come perdere un bambino nei primi 3 mesi. Non so se parlarne significa anche lasciarseli alle spalle con più leggerezza, ma credo di aver individuato nel rapporto con il pubblico, da ‘Miss Mondo’ in poi, una fiducia che mi ha spinto a darmi e a raccontarmi di più. Più di così, non potevo!”