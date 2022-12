Le foto di Amadeus, Chiara Ferragni e Morandi: “Sanremo 2023 is coming”

A proposito di fotografie, proprio questa settimana, l’Eterno Ragazzo ha condiviso un’immagine in bianco e nero che lo “fa sorridere”: “1962, avevo appena inciso, nei mitici studi della RCA Italiana, la mia prima canzone, ‘Andavo a cento all’ora’”. Sanremo 2023 sarà il palco perfetto per festeggiare 60 anni di musica italiana, come co-conduttore di Ama per tutte e cinque le serate, da martedì 7 a sabato 11 febbraio, prima del nuovo tour “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport”, in partenza a marzo 2023 con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale.