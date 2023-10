Laura Pausini, nuove date a Milano e il duetto con la figlia Paola: ecco com’è nato

È un giorno di grandi novità per Laura Pausini. Mentre il calendario del suo tour mondiale si allunga ancora, con 2 nuovi concerti a Milano, è disponibile in digitale il duetto con la figlia Paola: “Anche se non è un singolo, per sempre rimarrà inciso il ricordo di quella serata insieme”, spiega l’artista, raccontando com’è nata questa estate “Dimora naturale”.