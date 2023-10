Laura Pausini: il duetto che non ti aspetti è con la figlia Paola (VIDEO)

In “Anime Parallele”, il nuovo album di Laura Pausini in uscita il 27 ottobre, ci sarà anche la voce della figlia Paola. A rivelarlo è stata proprio la cantante, che ha condiviso qualche video girato durante la registrazione in studio di “Dimora naturale”, l'ottavo brano della tracklist e da domani (20 ottobre) già disponibile in digitale.