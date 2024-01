Laura Pausini è sempre la Regina della nostra musica: diffidare dalle imitazioni

Che Laura Pausini fosse la regina della musica in Italia e nel mondo c’erano pochi dubbi, anzi quasi nessuno. Perché nessuno come lei, dopo 30 anni di grande musica sempre a livelli altissimi, riesce a emozionare e a emozionarsi, a divertirsi e a far divertire, a cantare e a far cantare il Forum di Assago a Milano per la quarta sera di fila. Con questo concerto, Laura saluta il tour nel nostro Paese (in cui ha collezionato oltre 170mila spettatori) ed è pronta a un lungo giro tra Europa, America Latina e Stati Uniti. Rivivi il suo show attraverso i video più belli.