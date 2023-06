La dedica di Vasco Rossi alla Romagna, sul palco di Rimini

Non poteva che iniziare con un autentico trionfo il nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi. A Rimini, allo stadio Romeo Neri, è andata in scena la data Zero del “Vasco Live 2023”: un evento tanto atteso quanto simbolico, quello del Blasco, in una terra che prova a rialzarsi dopo le alluvioni e alla quale il rocker ha regalato una speciale dedica sul palco. Ora la tournée è pronta a riservare altri 10 imperdibili concerti in 5 città, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale.