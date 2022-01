La Chimica di Rettore e Ditonellapiaga: “Le più spudorate di Sanremo 2022”

SANREMO. Rettore non pensava al Festival da tanto perché i suoi successi non sono mai nati all'Artiston ma “da un lungo lavoro e dalla promozione”: “Ho debuttato a Sanremo che Margherita non esisteva ancora (nel 1974 con il brano 'Capelli sciolti', ndr), andavo al liceo, era l'anno della maturità, non sono arrivata in finale e sono tornata a studiare. Poi ho avuto successo all'estero e non ho più pensato al Festival: c'erano tanti altre occasioni in Italia per farsi conoscere, da Fantastico ai 2 Festivalbar vinti. C'era anche il boom delle tv libere. Però ho fatto il Sanremo del '77 con 'Carmela', eravamo solo due donne, io e Daniela Davoli, oltre ad Antonella Ruggiero dei Matia Bazar: è stato un Festival molto formativo, perché dopo siamo andati in tutte le discoteche d'Italia, alla fine sono arrivata sesta. Ho pensato di tirare le caramelle che scoppiano sul palco anche quest'anno...”.