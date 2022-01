Ditonellapiaga: Camouflage e la Chimica con Donatella Rettore a Sanremo

CANZONI. Nella tracklist ci sono tracce più dance, ritmate e ironiche, altre più intime e lente. mentre i temi vanno dal sesso e dagli incastri di corpi che ballano nei club in “Morphina” alla fine dell'amore in “Non ti perdo mai”, il singolo con il ritornello scritto da Fulminacci, tra i Big di Sanremo 2021: “Lui mi ha psicanalizzato gratis, perfetto! Ha fatto la radiografia delle mie emozioni”. Alcune canzoni come la danzereccia “Vogue” sono state scritte in quarantena, con i beat inviati da collaboratori che come lei in quel momento non avevano nulla da fare: “Mi piace andare a ballare nei club in cui la musica elettronica è selezionata, ma ballo anche a casa”.